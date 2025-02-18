В Крыму обвинили крупнейшего налогоплательщика полуострова в финансировании ВСУ

Владельцы крупнейшего налогоплательщика в Крыму финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и террористические акты. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава парламента уточнил, что речь идет о пивобезалкогольном комбинате «Крым». По его словам, в настоящее время собственники предприятия «прячутся за границей».

«Спецслужбы все тщательно проверяли, чтобы не было ошибки... Никакой компенсации [собственникам] не предусмотрено, так как это национализация собственности врагов России», — сказал Константинов.

Политик добавил, что комбинат имеет важное значение для региона. В связи с этим, на предприятии уже работает временная администрация.

13 февраля Константинов заявил, что в Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов. По его словам, государственный совет полуострова в ближайшее время примет соответствующее решение.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.