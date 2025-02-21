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В России вырос спрос на страхование из-за террористов

«Ъ»: спрос на страхование против терактов и диверсий вырос в России
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Станислав Красильников/РИА Новости

Спрос на страхование против террористических актов и диверсий вырос в России на фоне увеличения налетов украинских беспилотников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Специалисты компании «Югория» отмечают, что в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в тех регионах, куда могут долететь украинские беспилотники, вырос спрос на страхование от рисков террористических актов и диверсий примерно на 30%.

При этом целями атак беспилотников как и ранее остаются в основном промышленные предприятия, которые также могут пострадать из-за падения обломков беспилотников.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 февраля сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над республикой Татарстан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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