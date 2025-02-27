Мэр Елабуги анонсировал приезд 24 тысяч мигрантов в город

Мэр Елабуги Рустем Нуриев анонсировал приезд 24 тысяч мигрантов в Елабужский район Татарстана для решения проблемы кадрового голода. Его слова приводит издание «Бизнес Online».

Сейчас в муниципалитете насчитывается 10 тыс. иностранных рабочих. Елабуга в 2024 году заняла первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана и первое место по темпам роста зарплат в республике. При этом единственный действующий в Елабужском муниципальном районе частный промышленный парк «Производственная база» загружен только на 31%.

Предполагается, что иностранцы будут участвовать в развитии Особой экономической зоны «Алабуга». С 2023 года ОЭЗ приглашает на работу молодых девушек из Африки и Пакистана. Привлечение кратно большего числа мигрантов планируют сопровождать расширением жилищного строительства. При этом первый вице-премьер-министр Татарстана Рустам Нигматуллин потребовал, чтобы Нуриев проконтролировал обеспечение безопасности и соблюдение миграционного законодательства.

До этого сообщалось, что в Череповец завезут несколько тысяч мигрантов для строительства цеха.

Ранее мэр Елабуги назвал не привитых от коронавируса пенсионеров «врагами».