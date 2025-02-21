В российский город завезут несколько тысяч мигрантов для строительства цеха

«Северсталь» не откажется от завоза 6000 мигрантов в Череповец после жалоб жителей

Компания «Северсталь» не собирается отказываться от планов привезти в Череповец 6000 мигрантов для строительства промышленных объектов, несмотря на недовольство жителей города и правительства Вологодской области. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

Иностранных рабочих предприятие намерено завести для строительства на территории Череповецкого металлургического комбината нового комплекса по производству железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 97 млрд рублей.

Как сообщали представители «Северстали» изданию «Ведомости. Страна», привлечение новых сотрудников связано с запуском мощностей и дефицитом квалифицированных кадров в регионе. В компании обещают, что все сотрудники будут проживать в вахтовом городке на территории комплекса без семей.

При этом, как пишет РБК, уже есть фото гостиниц, построенных для трудовых мигрантов.

«Причем, они расположены не на территории цехов предприятия, как раньше заявляло руководство «Северстали», а на отдалении от места предполагаемой стройки будущего завода по производству окатышей», — говорится в статье.

Жители Череповца и правительство Вологодской области обеспокоены возможными социальными последствиями привлечения мигрантов. Губернатор региона Георгий Филимонов с своем Telegram-канале отметил, что правительство области разрабатывает «конкретные меры, которые позволят не допустить таких шагов, а также криминализации Череповца и защитить права и интересы череповчан».

«Аргументы сторонников массового и неконтролируемого завоза трудовых мигрантов слышали и считаем несостоятельными. Вопрос будем решать в правовом поле, с опорой на мнение большинства земляков и здравый смысл», — написал глава региона.

Ранее независимое исследование показало, что воздух в Череповце вреден для здоровья. Как сообщал ТАСС, депутат партии «Новые люди» Александр Борисов со ссылкой на данные «независимого исследования аккредитованной экологической лаборатории», которая отобрала пробы в восьми точках, прилегающих к комбинату «Северстали», и подтвердила опасные выбросы. Депутат заявил о критических для здоровья показателях формальдегида, фенола, сероуглерода и многих других веществ.

В ответ «Северсталь» запросила у Роспотребнадзора замеры состояния воздуха в Череповце.

Сенатор от региона Евгений Богомазов сообщил, что прокуратура начала проверку по фактам превышения значений вредных веществ в воздух веществ в воздухе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил необходимость введения визового режима для трудовых мигрантов.