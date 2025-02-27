Сооснователя издания Doxa Арамяна заочно осудили за пропаганду терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил сооснователя и бывшего редактора студенческого онлайн-издания Doxa (признана в РФ нежелательной организацией) Армена Арамяна по делу о пропаганде терроризма и о военных фейках. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Суд огласил приговор Арамяну. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно», — рассказал защитник.

Он добавил, что Арамян не согласен с этим решением и собирается его обжаловать.

1 октября прошлого года Росфинмониторинг включил Армена Арамяна в перечень террористов и экстремистов. Он объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года министерство внутренних дел России также объявило в розыск редактора Doxa Дарью Манжуру. При этом в МВД не уточнили, по какой именно статье она разыскивается.

А в 2022 году четыре редактора этого издания Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян получили два года исправительных работ. Тогда их признали виновными по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания Doxa.