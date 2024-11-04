Редактора издания Doxa объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск редактора студенческого онлайн-издания Doxa (признана в РФ нежелательной организацией) Дарью Манжуру. Об этом сообщается в базе розыска МВД.

«Манжура Дарья Максимовна разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

При этом МВД не уточнило, по какой именно статье ведется розыск.

1 октября экс-редактор Doxa Армен Арамян был внесен в перечень террористов и экстремистов. Арамяна разыскивают по делу о пропаганде терроризма, он объявлен в международный розыск.

В середине февраля МВД России объявило в розыск редактора издания Doxa Марию Меньшикову. До этого источник в правоохранительных органах сообщал, что редактор опубликовала запись в сообществе «Журнал Doxa» в социальной сети «ВКонтакте», которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания Doxa.