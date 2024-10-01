Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего редактора DOXA объявили террористом

Экс-редактор DOXA Арамян объявлен в международный розыск как террорист

close
Телеграм-канал «PostNews»

Экс-редактор DOXA (признана в РФ нежелательной организацией) Армен Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. р., г. Москва», — указано в анкете на сайте.

Арамяна разыскивают по делу о пропаганде терроризма, бывший редактор DOXA объявлен в международный розыск. При этом он находится под заочным арестом.

До этого редакторы издания DOXA приговором мирового судьи Дорогомиловского суда Москвы получили два года исправительных работ.

К исправительным работам были приговорены четыре редактора издания: Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян.

В 2021 году Басманный суд запретил редакторам DOXA выходить за территорию места проживания, а также пользоваться интернетом и средствами связи. Позднее им было разрешено совершать ежедневные двухчасовые прогулки.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами