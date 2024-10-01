Бывшего редактора DOXA объявили террористом

Экс-редактор DOXA (признана в РФ нежелательной организацией) Армен Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Арамян Армен Варданович, 08.07.1997 г. р., г. Москва», — указано в анкете на сайте.

Арамяна разыскивают по делу о пропаганде терроризма, бывший редактор DOXA объявлен в международный розыск. При этом он находится под заочным арестом.

До этого редакторы издания DOXA приговором мирового судьи Дорогомиловского суда Москвы получили два года исправительных работ.

К исправительным работам были приговорены четыре редактора издания: Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян.

В 2021 году Басманный суд запретил редакторам DOXA выходить за территорию места проживания, а также пользоваться интернетом и средствами связи. Позднее им было разрешено совершать ежедневные двухчасовые прогулки.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.