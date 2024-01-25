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Издание Doxa признано в России нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания «Doxa»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России поддержала обращение комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела российского государства и признала нежелательной на территории страны деятельность издания «Doxa». Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает ТАСС.

По его словам, это издание маскировалось под студенческое издание «откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa)», зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения думской комиссии.

В конце декабря минувшего года Минюст России внес Global Investigative Journalism Network (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО).

В тот же период в перечень российского Минюста включили и американскую RAND Corporation (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО). В ноябре туда попала польская Civil Council (организация признана в РФ нежелательной) («Гражданский совет»).

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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