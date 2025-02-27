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В СПЧ предложили учредить награду за работу на достижение целей СВО в тылу

Участник СПЧ Малькевич: нужно учредить награду за работу на цели СВО в тылу
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Александр Малькевич предложил учредить госнаграду для тех, кто вносит большой вклад в достижение целей СВО в тылу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что было бы правильно, исходя из того, какое количество людей в тылу вовлечено в движение к нашей победе, учредить государственную награду для тех, кто не участвовал в боевых действиях, но работает ради нашей победы», — сказал Малькевич на пресс-конференции.

Он напомнил, что подобная награда, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», была учреждена в 1945 году и вручалась до 1951 года.

23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации верны славным заветам предков, проявляя мужество, они стоят на страже Родины.

По словам российского лидера, бойцы СВО борются за справедливость, мир и будущее мирного населения страны. Путин подчеркнул, что их долю выпадают тяжелые испытания и бойцы сохраняют патриотический дух.

Ранее командир «Ахмата» вручил своему заместителю орден Мужества.

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