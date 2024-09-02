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Командир «Ахмата» вручил своему заместителю орден Мужества

Алаудинов вручил орден Мужества замкомандира спецназа «Ахмат» Бахаеву

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву. Об этом командир отряда сообщил в своем Telegram-канале.

«С первых дней СВО Ахмед Вахаевич проявляет невероятную отвагу и самоотверженность, по защите нашей страны. Его усилия и преданность делу вдохновляют. Каждый день он делает все возможное для победы над врагом», — написал Алаудинов.

Командир «Ахмата» поздравил своего заместителя с полученной наградой. Также Алаудинов поблагодарил Бахаева за службу.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Также глава Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений об обстановке в зоне ответственности.

Ранее министр обороны вручил госнаграды спецназовцам 45-й бригады ВДВ.

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