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В СК раскрыли подробности дела замгубернатора Вологодской области

СК: вологодский вице-губернатор Алексеев вымогал взятку в размере 100 млн рублей
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Алексеев Денис Анатольевич/VK

Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев и его подельник — глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров — вымогали взятку в размере 100 млн рублей от компании, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.

«Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов», — отметили в ведомстве.

По данным СК, за взятку чиновники обещали возобновить для этой компании договор аренды лесного участка, который ранее был расторгнут региональным министерством. Представитель фирмы обратился к правоохранителям, которые позже задержали Алексеева и Бочарова с поличным при получении части взятки.

Чиновникам предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

26 февраля Басманный суд Москвы заключил под стражу Алексеева до 24 апреля. Аналогичную меру пресечения судья избрал и в отношении Бочарова. 25 февраля чиновники были задержали в Москве.

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