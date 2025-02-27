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В СПЧ рассказали, что делать с вернувшимися из зоны СВО экс-заключенными

Фадеев: вернувшихся с СВО экс-заключенных надо встроить в систему пробации
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что бывших заключенных, вернувшихся из зоны СВО, необходимо встроить в систему пробации. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые военнослужащие, которые возвращаются со СВО, не попадают в зону действия закона о пробации», — поделился Фадеев.

По его словам, люди, которые находятся в колонии, заранее готовятся к пробации, подают необходимые документы, и на местах ждут их, подыскивают им работу.

Он уточнил, что с военнослужащими это не всегда работает, хотя центры пробации есть в каждом регионе. Фадеев добавил, что части, откуда возвращаются военнослужащие, должны передавать информацию в центры пробации.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, когда можно уйти из армии в период мобилизации.

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