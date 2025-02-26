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Омбудсмен призвала прописать в законе процедуру демобилизации из зоны СВО

Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны СВО
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил 1199 обращений, которые были связаны с демобилизацией из зоны СВО. Сейчас специальная комиссия рассматривает подобные вопросы в индивидуальном порядке.

«Нам удалось решить эти вопросы в отношении полусотни военнослужащих, у которых семейные обстоятельства изменились… Но все-таки было бы правильно внести изменения в закон, где четко прописать процедуру увольнения», — поделилась Москалькова.

30 января Москалькова предлагала узаконить демобилизацию по семейным обстоятельствам.

В конце 2024 года Москалькова обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих.

Ранее стало известно, когда можно уйти из армии в период мобилизации.

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