Дембель в 65 лет: когда можно уйти из армии в период мобилизации КС РФ подтвердил законность отказа в демобилизации до 65 лет

Конституционный суд объяснил, что, несмотря на разночтение в законах, в период мобилизации военнослужащие могут уйти из армии только по достижению 65–70 лет, хотя в период подписания контракта норма была 50 лет. Подобных случаев было несколько, всем суд отказал в увольнении. Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации.

Конституционный суд РФ отказал в демобилизации военнослужащих до 65 лет, даже если они заключили контракт до принятия в закона о повышении верхней возрастной планки, говорится на сайте суда.

Согласно документу, в период мобилизации, военного положения, в военное время генерал-полковники и адмиралы могут уйти со службы по достижении 70 лет включительно, а военнослужащие с другими воинскими званиями — 65 лет.

В 50 больше нельзя

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба военнослужащего Игоря Михеевского. Он попросил командование воинской части уволить его с военной службы в связи с достижением предельного возраста — 50 лет. Однако ему отказали в связи с повышением нормы. Тогда мужчина обратился в суд.

Михеевский аргументировал свою позицию тем, что №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где сказано об изменении возраста, приняли только в июне 2023 года. При этом в ВС РФ есть военнослужащие, которые заключили контракты раньше этой даты, то есть они могли ожидать демобилизации при достижении 50 лет. Одновременно с этим все еще действует №63-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», где фигурируют старые даты.

КС же отметил, что военнослужащий заключил контракт во время мобилизации, а в этом случае предельный возраст пребывания на военной службе не был установлен.

»<...> распространение правоприменителями и судами данного предельного возраста пребывания на военной службе на все категории военнослужащих мужского пола не может рассматриваться как нарушающее их конституционного права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение», — говорится в определении суда.

Суд отказал в удовлетворении жалобы. Обжаловать это решение уже нельзя.

Не первый случай

В 2023 году 50-летний военнослужащий Андрей Куценко также попытался уйти со службы из-за достижения предельного возраста, пишет «Коммерсантъ». Мужчина заключил полугодовой контракт за несколько дней до начала мобилизации, вследствие которой он был автоматически продлен. Даже после достижения 50-летнего возраста мужчина не смог разорвать контракт: армейское руководство стало ссылаться на новый закон о повышении предельного срока службы до 65–70 лет. Его адвокаты настаивали на том, что контракт был заключен ранее вступления в силу нового закона, поэтому в этом случае он не может быть применен.

«Буквальное толкование закона свидетельствует, что норма не должна затрагивать военнослужащих, заключивших контракт до 24 июня 2023 года», — заявил адвокат военнослужащего Олег Фазульянов.

Защита аргументировала свою позицию тем, что, согласно новым правилам, мужчина должен служить не полгода, как он рассчитывал, а еще 16 лет, что явно не входило в его планы.

В июле 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также отказал 50-летнему военному. Адвокаты выяснили, что заключенные в период мобилизации контракты действуют до ее окончания.

«В случае с рядовым, насколько я понимаю, он подписал контракт еще до мобилизации и отслужил весь положенный срок. Тогда, конечно, непонятно, почему его не отпускают домой, раз юридически условия его договора с вооруженными силами закончились. Тем более что гражданин этот свою службу продолжать не горит желанием, а от таких, как показывает практика, для российской армии толку как с козла молока», — сказал тогда «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Механизм демобилизации

В России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила представителей Минобороны объяснить, как именно мобилизованные могут уволиться из армии.

«Нет механизма демобилизации. Решение выносит призывная комиссия о том, что ошибочно человек был мобилизован… Решение выносится, доводится до командира воинской части, но у командира нет механизма. Какой ему нужно документ издать о том, чтобы демобилизовать человека из армии?» — отметила Москалькова, цитирует РИА Новости.

Омбудсмену пообещали переадресовать вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны России.