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Беженец из Сирии напал с ножом на туриста у мемориала Холокоста в Берлине

Berliner Zeitung: 19-летний беженец из Сирии напал с ножом на туриста в Берлине
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Markus Schreiber/AP

В Берлине 19-летний беженец из Сирии напал на приехавшего из Испании 30-летнего туриста возле мемориала Холокоста. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на прокуратуру немецкой столицы.

Инцидент произошел накануне вечером. Подозреваемого в нападении, Вассима аль М., задержали спустя три часа после совершения преступления. Выяснилось, что он проживал в приюте для беженцев в Лейпциге, там прошли обыски. Сегодня мужчина должен предстать перед судом.

Пострадавший испанец в настоящее время находится в больнице. Преступник ранил его в шею, и мужчине понадобилась операция, но сейчас его состояние оценивают как стабильное.

До этого сообщалось, что на сирийцев приходится 20,6% нелегальных пересечений границы Германии, а на украинцев — чуть менее 20%. Также сообщается о значительных потоках мигрантов из Афганистана и Турции.

В 2023 году в Евросоюз въехали 127,5 тыс. человек, а в 2024 году — 83,5 тыс. человек. При этом если в 2024 году ходатайство о предоставлении убежища в полицию Германии подали 44,7% из них, то в 2024 году — 23%.

Ранее стало известно, что 31% немцев считает вопрос о мигрантах ключевым перед выборами.

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