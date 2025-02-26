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В Германии рядом со зданием суда произошла стрельба, есть пострадавшие

Berliner Zeitung: в результате стрельбы у суда в ФРГ пострадало несколько людей
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Рядом со зданием суда в немецком городе Билефельде произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

«Выстрелы прозвучали перед началом судебного разбирательства... по делу... профессионального боксера Бесара Нимани. Полиция проводит крупную операцию», — говорится в сообщении.

В Нимани стреляли в марте прошлого года, он получил ранения, не совместимые с жизнью. Предполагается, что сегодня было совершено нападение на его родственников. По данным СМИ, пострадали три человека, официально это не подтверждено.

Кроме того, пока не уточняется, сколько было стрелков. По некоторой информации, их могло быть двое: одного задержали, а другой забаррикадировался в укрытии.

До этого сообщалось о другом инциденте, который произошел в Берлине: 19-летний беженец из Сирии напал на приехавшего из Испании 30-летнего туриста возле мемориала Холокоста. Испанец попал в больницу, а нападавший был арестован.

Ранее в Германии 18-летнего чеченца обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля.

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