Ловивший уклонистов боец ВСУ Вальчук попал на фронт, так как не смог дать взятку

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Вальчук долгое время ловил граждан, уклонявшихся от службы в армии, но сам попал на фронт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с украинским военнослужащим, обнародованное министерством обороны РФ.

На записи мужчина рассказывает о том, как оказался на передовой. По его словам, в прошлом он руководил группой конвоирования и занимался отловом уклонистов. Но однажды Вальчука, как и многих его коллег до этого, решили отправить в Курскую область.

«Можно было и отказаться, но цена вопроса была очень высокой. Полковник <...> загнул очень большую цену — это было $10 тыс.», — пояснил боец ВСУ.

Украинский солдат добавил, что он не смог собрать достаточное количество денег. В результате мужчина попал в Курскую область, где его взяли в плен российские военнослужащие.

11 февраля военный ВСУ Петр Полинкевич, взятый в плен в Курской области, обвинил командование в отправке 16-летних подростков на фронт. В частности, он видел несовершеннолетних среди членов 25-й отдельной штурмовой бригады украинских войск.

Ранее пленный украинский солдат развеял миф о «самой крутой» бригаде ВСУ.