Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области взяли в плен украинского бойца, ловившего уклонистов

Ловивший уклонистов боец ВСУ Вальчук попал на фронт, так как не смог дать взятку
close
Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Вальчук долгое время ловил граждан, уклонявшихся от службы в армии, но сам попал на фронт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с украинским военнослужащим, обнародованное министерством обороны РФ.

На записи мужчина рассказывает о том, как оказался на передовой. По его словам, в прошлом он руководил группой конвоирования и занимался отловом уклонистов. Но однажды Вальчука, как и многих его коллег до этого, решили отправить в Курскую область.

«Можно было и отказаться, но цена вопроса была очень высокой. Полковник <...> загнул очень большую цену — это было $10 тыс.», — пояснил боец ВСУ.

Украинский солдат добавил, что он не смог собрать достаточное количество денег. В результате мужчина попал в Курскую область, где его взяли в плен российские военнослужащие.

11 февраля военный ВСУ Петр Полинкевич, взятый в плен в Курской области, обвинил командование в отправке 16-летних подростков на фронт. В частности, он видел несовершеннолетних среди членов 25-й отдельной штурмовой бригады украинских войск.

Ранее пленный украинский солдат развеял миф о «самой крутой» бригаде ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами