В российский вуз прибыли сотрудники ФСБ и СК

В Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) прибыли сотрудники ФСБ и СК. Об этом сообщает Ulpravda.ru.
«Точно могу сказать, что возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — предварительно сообщили в СК.
Как сообщает источник, в деле фигурируют четыре сотрудника вуза, в том числе ректор Надежда Ярушкина, а также ее заместитель Павел Пазушкин. На данный момент их доставили следственное управление. Издание полагает, что речь может идти о превышении должностных полномочий.
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