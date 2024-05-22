Суд в Москве вынес приговор экс-ректору российского вуза

Суд в Москве приговорил бывшего ректора университета им. Орджоникидзе (МГРИ) Вадима Косьянова к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по столице.

По данным спецслужбы, Косьянов вместе с коллегами заключили фиктивные трудовые договора и контракты между МГРИ и людьми, которым неправомерно начисляли зарплату. Однако деньги сообщники присваивали себе. Таким образом Косьянов с подельниками похитили в общей сложности более 25 млн рублей.

Соучастников преступления также осудили, но им дали условные сроки и оштрафовали. Тем не менее их обязали выплатить Министерству науки и высшего образования РФ более 23 млн рублей.

До этого в Ставрополе задержали бывшего министра дорожного строительства Игоря Васильева по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, чиновник и еще один задержанный убедили подрядчика, который заключил муниципальный контракт на реконструкцию дороги в Курском округе, что смогут поставить щебень в нужном количестве. Однако соучастники похитили 50 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ провела обыски у высокопоставленных силовиков.