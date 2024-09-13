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Ректора подмосковного университета арестовали по делу о взятке

Суд арестовал ректора Лубского за посредничество во взяточничестве

Суд арестовал ректора корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно сообщению, Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу Лубского, который обвиняется в Посредничестве во взяточничестве.

Ректора задержали в рамках уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна, подозреваемого в получении взятки в размере 25 млн рублей. О его задержании также стало известно 13 сентября.

По версии следствия, в июне Бронштейн через Лубского получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

12 сентября Басманный суд Москвы арестовал руководителя «Пантеона защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки.

Ранее бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.

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