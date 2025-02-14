Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможенники задержали прибывшую из-за границы россиянку с украшениями на миллионы рублей

В Домодедово задержали россиянку с украшениями на 5 миллионов рублей
close
ФТС России

В Домодедово инспекторы таможни выявили при проверке багажа россиянки, прибывшей из-за границы, незадекларированные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Сотрудники аэропорта обратили внимание на пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, когда она проходила по «зеленому» коридору. Женщину попросили пропустить сумку через сканер. Внутри таможенники нашли часы и кольцо люксовых брендов, что впоследствии подтвердила экспертиза.

«Экспертиза установила, что часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy изготовлены из золота 750 пробы и инкрустированы 323 бриллиантами», — уточнили в ФТС.

Женщина призналась, что украшения подарил ей супруг, и она не знала их точную стоимость.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Нарушительнице грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее россиянка привезла из отпуска песок с уровнем радиации в 15 раз выше допустимой, ее задержали на таможне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами