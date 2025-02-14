Таможенники задержали прибывшую из-за границы россиянку с украшениями на миллионы рублей

В Домодедово задержали россиянку с украшениями на 5 миллионов рублей

В Домодедово инспекторы таможни выявили при проверке багажа россиянки, прибывшей из-за границы, незадекларированные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Сотрудники аэропорта обратили внимание на пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, когда она проходила по «зеленому» коридору. Женщину попросили пропустить сумку через сканер. Внутри таможенники нашли часы и кольцо люксовых брендов, что впоследствии подтвердила экспертиза.

«Экспертиза установила, что часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy изготовлены из золота 750 пробы и инкрустированы 323 бриллиантами», — уточнили в ФТС.

Женщина призналась, что украшения подарил ей супруг, и она не знала их точную стоимость.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Нарушительнице грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее россиянка привезла из отпуска песок с уровнем радиации в 15 раз выше допустимой, ее задержали на таможне.