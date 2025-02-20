В Москве таможенники изъяли у иностранца партию гашиша на 350 млн рублей

В Москве иностранца подозревают в том, что он ввез в Россию 140 кг наркотика. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По версии правоохранительных органов, мужчина за вознаграждение пытался провезти крупную партию гашиша, но его остановили при въезде в Москву. Правоохранительные органы предполагают, что водитель действовал вместе с группой.

По данным Telegram-канала Baza, иностранец спрятал брикеты с наркотиком в тайнике под спальным местом в фуре, на которой ехал. Во время проверки сотрудники таможни нашли 150 полимерных брикетов с запрещенным веществом.

Как сообщает 112, стоимость партии составляет 350 миллионов рублей. У иностранца не было при себе документов на машину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой. На данный момент правоохранительные органы ищут других участников схемы.

Ранее со дна Балтики достали более 100 кг кокаина.