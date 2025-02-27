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Названы упражнения, которые помогут избавиться от живота

Pravda.Ru: планка поможет избавиться от живота
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Планка поможет избавиться от жира в нижней части живота, с ее помощью можно активизировать мышцы живота, а также укрепить спину и плечи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, для этой цели можно выполнять ходьбу «крабом». Чтобы его выполнить, нужно сесть на пол, согнуть колени, положить руки за спину, после чего поднять туловище и ягодицы. В таком положении нужно двигаться вперед и стараться удерживать тело на одной линии. Еще одно эффективное упражнение — подъемы ног, оно будет тренировать мышцы нижней части живота.

Специалисты советуют регулярно выполнять эти упражнения и сочетать их, например, с бегом или быстрым шагом. Кроме того, чтобы избавиться от живота, важно наладить питание и пить достаточное количество воды, заключили они.

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова до этого рассказала «Газете.Ru», что нарушения в процессе дыхания могут спровоцировать различные проблемы, в том числе привести к выпирающему животу.

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