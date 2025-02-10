Россиянам объяснили, как готовить бобовые, чтобы избежать вздутия живота

Чтобы избежать вздутия живота, бобовые рекомендуется замачивать в воде на 8–12 часов перед приготовлением. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Затем варить до полной готовности. Можно добавлять в воду специи, такие как тмин или фенхель, которые помогают снизить образование газов», — сказал специалист.

Он также посоветовал после варки тщательно промыть бобовые под холодной водой, чтобы убрать остатки олигосахаридов.

Врач напомнил, что бобовые содержат множество витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, согласно исследованиям, регулярное их употребление может снизить риск онкологических заболеваний, включая рак кишечника.

Самыми полезными зернобобовыми, по его словам, считаются чечевица, черные и красные бобы, а также нут и соевые бобы. При этом стоит ограничить потребление некоторых переработанных бобовых продуктов, особенно тех, которые содержат натрий и добавленные сахара, предупредил Неронов.

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