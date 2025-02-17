Названа неочевидная причина выпирающего живота

Большинство россиян сегодня трудятся на «сидячей» работе. Тело находится в одном положении длительное время изо дня в день. В итоге это влияет не только на функционирование мышц, но и на внутренние процессы организма (дыхание, лимфоток, кровоток), рассказала «Газете.Ru» Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

По ее словам, часто люди жалуются на боли в шее и спине, между лопатками и в пояснице. Эти симптомы чаще всего говорят о нехватке движения и нарушении процесса дыхания. А с изменением дыхания возникают такие проблемы, как, например, выпирающий живот.

«При правильном дыхании тело человека похоже на воздушный шарик. При вдохе грудная клетка и живот одновременно «надуваются», а на выдохе уменьшаются, будто сдуваются. Таким образом, внутрибрюшное давление распределяется равномерно, а не только на какую-то одну область. Но частое и привычное положение тела влияет на процесс дыхания. Из-за долгого сидения и отсутствия движения организм человека адаптируется», — объяснила она.

Во-первых, возникают изменения в осанке. Чаще всего появляется сутулость – голова и плечи смещаются вперед, таз подкручивается, человек начинает постоянно сидеть на копчике, а не на ягодицах. Когда мы сутулимся, то нижние ребра начинают упираться в живот, процесс движения ребер на расширение нарушается. Зажатая диафрагма давит на органы брюшной полости, выдавливая их вперед. Со временем растягиваются, становятся слабее мышцы живота.

«Обратите внимание, как проходит вдох и выдох в скрюченном положении, когда мы часами сидим у экрана компьютера», — отметила эксперт.

Другой вариант трансформации осанки – прогиб в пояснице, сведенные лопатки, постоянное напряжение в спине.

«Любая из этих вариаций приводит к одному – внутренние мышцы организма работают неправильно, они не могут равномерно распределить нагрузку. В итоге, из-за совокупности факторов, возникает гипотонус или ослабление мышц живота – тот самый выпирающий живот», — сказала тренер.

При такой проблеме люди часто жалуются, что сколько бы стандартных скручиваний они ни делали, живот не уходит. Но гипотонус мышц живота, вкупе с неправильным дыханием, действительно, практически невозможно убрать стандартным набором интенсивных упражнений на пресс.

«Важно разобраться в причинах появления проблемы и подходить к ее решению комплексно, работая со всем телом и даже образом жизни. Необходимо в первую очередь работать над осанкой и восстановлением объемного дыхания во весь цилиндр тела», — резюмировала тренер.

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