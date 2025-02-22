Стало известно о планах фигурантов дела о теракте в «Крокусе» устроить взрыв в Каспийске

Трое фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» собирались устроить еще один теракт в Дагестане, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, с ноября 2023 года по 16 марта 2024-го задержанные нелегально купили, перевезли и хранили по меньшей мере два автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

«Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в «Крокусе»] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — говорится в деле.

22 марта прошлого года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала выступления туда ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области. Более 550 человек пострадали. Само здание «Крокуса» сгорело.

Ранее сообщалось, что террористов для «Крокуса» искали среди таджиков-радикалов.