Суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты. Европа»

Заочный арест главного редактора издания «Новая газета. Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) является законным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенное Басманным судом, оставила в силе Апелляционная инстанция Мосгорсуда, отметило агентство.

В отношении Мартынова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, касающееся организации деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России. Басманный суд санкционировал его заочный арест 6 ноября, он был объявлен в международный розыск.

Незадолго до этого сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом).

25 ноября в отношении Варламова возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.