В Калининградской области упал башенный кран

В Калининграде упал башенный кран, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Двое рабочих пострадали на стройплощадке в городе Пионерском. Сотрудники МЧС России деблокировали крановщика из кабины», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что оба пострадавших были переданы медикам, которые оказали рабочим всю необходимую помощь. На месте происшествия работали шесть специалистов и одна единица техники МЧС России.

Другой случай произошел в январе. В Заельцовском районе Новосибирска спасли рабочего, который сорвался с высоты во время спуска с башенного крана. 53-летний рабочий спускался с башенного крана и сорвался с высоты 17-го этажа, мужчина упал на промежуточную площадку, ему потребовалась медицинская помощь.

В свою очередь в Санкт-Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее на стройплощадке в Челябинске опрокинулся 25-тонный автокран.