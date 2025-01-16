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На стройплощадке в Челябинске опрокинулся 25-тонный автокран

74.RU: автокран опрокинулся на стройплощадке будущего аквапарка в Челябинске
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Автокран опрокинулся на строительной площадке на пересечении улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева в городе Челябинске. Об этом пишет 74.RU.

По информации журналистов, инцидент произошел на строительной площадке аквапарка «Большая вода». Работы начались в конце 2024 года, к текущему моменту специалисты успели возвести несколько этажей комплекса.

В материале отмечается, что финансирующая реализацию проекта компания подтвердила информацию о падении автокрана. Как рассказали представители организации, машина весом 25 тонн опрокинулась во время подъема груза, а именно — щитов опалубки.

«Кран был заказан подрядной организацией для выполнения монтажных работ», — уточнили они.

В компании добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, в строящемся здании не было зафиксировано никаких повреждений.

«По факту будет проведено расследование», — подчеркнули представители инвестиционной организации.

24 декабря на железнодорожной станции Сети, расположенной в Амурской области, произошло падение погрузочного крана на вагон грузового состава. В прокуратуре отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Тем не менее специалистам пришлось задержать пассажирский поезд, следовавший из города Благовещенска в поселок Нижний Бестях.

Ранее в Калужской области при падении башенного крана на строительной площадке пострадал человек.

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