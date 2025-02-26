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Названа причина, мешающая поиску попавших под лавину туристов в Северной Осетии

РИА: погода мешает поиску попавших под лавину туристов в ущелье Танадон
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Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Возобновить поиски попавших под лавину туристов в Северной Осетии не представляется возможным из-за погодных условий. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

«Специалисты МЧС отмечают, что в горах сохраняется высокая лавиноопасность, идет снегопад, плохая видимость, сильный ветер», — сообщил собеседник корреспондента.

По данным пресс-службы главы Северной Осетии, в минувший понедельник, 24 февраля, на место схода лавины была направлена еще одна группа спасателей, которые должны были оценить ситуацию.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время планируется следующее проведение разведки. Кроме того, есть договоренность с Северо-Кавказским региональным спасательным отрядом о направлении в Северную Осетию около 30 специалистов.

18 февраля 35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов, приехавшие в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025», пропали в ущелье Танадон после схода лавины. Их поиски не дали результатов. На следующий день сообщалось, что еще две лавины сошли в районе поиска пропавших туристов.

За день до происшествия глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупреждал, что в регионе введен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. Меняйло призывал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее сотрудники МЧС спасли трех туристов с горы в Адыгее.

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