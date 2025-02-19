Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии в районе поиска пропавших туристов сошли две лавины

112: в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии сошли две лавины
close
Telegram-канал «112»

Две лавины сошли в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, 35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов приехали в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».

В своем Telegram-канале Владимир сообщал, что за несколько часов до лавины они с Кадымовым «лазали лед, и пили коньяк».

«Мужчины пропали вне туристического маршрута, при этом, раций и маячков у них не было. В МЧС они так же не регистрировались», — говорится в сообщении.

Накануне утром Кадымов и Емельянов пропали в ущелье Танадон после схода лавины, поиски не дали результатов. 19 февраля в месте поиска сошли еще две лавины.

17 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе введен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий.

Меняйло призвал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее на Кубани объявили штормпрогноз из-за опасности лавины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами