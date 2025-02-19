В Северной Осетии в районе поиска пропавших туристов сошли две лавины

112: в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии сошли две лавины

Две лавины сошли в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, 35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов приехали в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».

В своем Telegram-канале Владимир сообщал, что за несколько часов до лавины они с Кадымовым «лазали лед, и пили коньяк».

«Мужчины пропали вне туристического маршрута, при этом, раций и маячков у них не было. В МЧС они так же не регистрировались», — говорится в сообщении.

Накануне утром Кадымов и Емельянов пропали в ущелье Танадон после схода лавины, поиски не дали результатов. 19 февраля в месте поиска сошли еще две лавины.

17 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе введен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий.

Меняйло призвал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее на Кубани объявили штормпрогноз из-за опасности лавины.