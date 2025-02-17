В Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий введен режим ЧС

Из-за ухудшения погодных условий в Северной Осетии введен режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 в Северной Осетии введен режим ЧС», — поделился губернатор.

Он добавил, что в случае заполнения стоянок для большегрузнов их доступ в республику будет ограничен. В местах скопления транспорта организованы пункты обогрева, там можно согреться и зарядить мобильные телефоны.

Меняйло призвал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.

До этого Главное управление МЧС РФ по Северной Осетии — Алании сообщало, что из-за ухудшения погоды на территории Грузии закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги.

Непогода привела к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. В связи с этим, а также с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции с 23:00 мск 16 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автомобилей на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России.

Ранее в Красноярском крае на дорогу сошла лавина.