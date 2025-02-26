Казахстан провел консультации с Украиной после атаки ВСУ на НПС «Кропоткинская»

Власти Казахстана провели консультации с Украиной по атаке ВСУ на КТК

Власти Казахстана провели консультации с украинской стороной по дипломатическим каналам после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что консультации велись по дипломатическим каналам на уровне внешнеполитических ведомств двух государств. В текущий момент на нефтеперекачивающей станции ведется восстановление объектов за счет самого предприятия. Саткалиев добавил, что МИД Казахстана «очень четко» защищает интересы республики.

До этого специалисты из Казахстана посетили атакованную украинским дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» и оценили ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины.

Станция попала под удар украинских беспилотников 17 февраля. Она получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах. В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями.