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Полиция Германии остановила танкер Arne, заподозрив его в повреждении кабеля

DPA: полиция ФРГ проверила танкер Arne, который заподозрили в повреждении кабеля
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

В Кильском канале, соединяющем Балтийское и Северное моря, задержали танкер Arne. Как сообщает агентство DPA, немецкая полиция подозревает корабль в повреждении подводного кабеля рядом с островом Готланд.

Отмечается, что судно шло из Санкт-Петербурга в Севилью под флагом Антигуа и Барбуды. Силовики допросили экипаж, после чего танкеру позволили пройти.

21 февраля сообщалось, что в Балтийском море у берегов острова Готланд получил повреждения подводный кабель, который соединяет Финляндию и ФРГ. Прокуратура Швеции и береговая охрана начали предварительное расследование, а на место происшествия направили служебный корабль.

В Балтийском море было зафиксировано уже несколько инцидентов с кабелями. Например, 26 января подводный оптоволоконный кабель, который проложен по дну моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

Ранее в Европе придумали, как защитить подводные кабели.

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