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В России предложили учитывать оценки в аттестате для поступления в вуз

Матвиенко: средняя оценка аттестата должна учитываться при поступлении в вуз
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Средний балл аттестата школьника должен учитываться при поступлении в вуз. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что любой экзамен для школьников, в том числе и ЕГЭ, это лотерея. По мнению главы Совфеда, ребенок может разволноваться и забыть некоторые ответы, из-за чего получит меньше баллов, необходимых для поступления в вуз. В связи с этим она призвала учитывать оценки в аттестате.

«Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступления в вузы», — отметила Матвиенко.

До этого Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году. В частности, 23 мая, в основной период, состоятся экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней, а 30 мая — русский язык.

Также в Рособрнадзоре назвали самые популярные предметы, которые выбирают выпускники российских школ для сдачи ЕГЭ в 2025 году. На первом месте оказалось обществознание, далее следуют информатика и биология. В пятерку лидеров также вошли физика и химия.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.

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