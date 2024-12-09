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Эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах

Омбудсмен Володарский: ЕГЭ в будущем заменит искусственный интеллект

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Российские вузы недовольны результатами ЕГЭ, несмотря на существующие плюсы. В будущем от экзаменов в такой форме в России откажутся в пользу цифрового портфолио и привлечения искусственного интеллекта, считает председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Первый шаг в этом направлении уже сделан, заявил он Общественной Службе Новостей.

Этапом на пути к изменению системы выпускных экзаменов эксперт назвал тот факт, что теперь абитуриенты смогут включить в общий зачет баллы за участие в мероприятиях заказчика обучения – например, в профориентации. По сути, это дополнительный источник баллов, существующий вне результатов ЕГЭ, подчеркнул Володарский. Он подчеркнул, что в будущем нужно отказаться от таких экзаменов, так как они показывают лишь уровень освоения материала, а не отвечают требованиям вузов. Заменой, по его мнению, станет цифровое портфолио в сочетании с технологиями ИИ.

«Данные, которые ребенок предоставляет в электронное портфолио, будет анализировать искусственный интеллект. Имея такое электронное портфолио, ученик сможет раскрыть его в те самые пять вузов, куда собирается поступать, и уже эти вузы, на основании оценки искусственного интеллекта, будут отправлять приглашения», — объяснил омбудсмен.

Преимуществом такого подхода Володарский назвал тот факт, что ИИ не будет стараться подловить учащихся на пробелах в знаниях, а будет искать те знания и навыки, которые нужны для обучения в конкретном вузе, а также давать выпускникам советы по тому, как улучшить свое портфолио.

Напомним, на минувшей неделе Минобрнауки ввело изменения в порядок поступления в вузы. В том числе с 2025 года учебные заведения должны будут завершать прием абитуриентов-бюджетников в определенные сроки.

Ранее в Рособрнадзоре задумались об изменении системы оценивания ЕГЭ.

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