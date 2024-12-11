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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ-2025

Рособрнадзор: основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая

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Виталий Аньков/РИА Новости

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Согласно утвержденному проекту, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля, основного – с 23 мая по 4 июля, а дополнительного – с 4 по 23 сентября.

Основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по истории, литературе и химии, 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, а 30 мая – по русскому языку.

2 июня выпускники будут сдавать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 10 и 11 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

Как указали в Рособрнадзоре, с 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, а 3 и 4 июля назначены днями для пересдач одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.

9 декабря министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения готово рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ. Глава ведомства подчеркнул, что главное — это объективность сдачи экзамена.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.

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