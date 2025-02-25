Раскрыты самые популярные предметы ЕГЭ по выбору в 2025 году

Самым популярным предметом, который выбирают выпускники российских школ для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, стало обществознание. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Самым популярным предметом по выбору пока остается обществознание, свыше 300 тысяч человек его выбрали, 42%», — поделился статистикой Музаев.

По его словам, второе место в списке самых популярных предметов по выбору заняла информатика, которую выбрали 21% участников ЕГЭ-2025. На третье месте — биология, ее планируют сдавать 19,8% человек. В пятерку лидеров также вошли физика и химия.

До этого Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году. В частности, 23 мая, в основной период ЕГЭ, состоятся экзамены по истории, литературе и химии. В свою очередь 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, а 30 мая выпускники школ будут сдавать русский язык.

Как указали в Рособрнадзоре, с 16 по 23 июня в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. А 3 и 4 июля те, кто не смог набрать необходимые баллы для сдачи экзамена, смогут его пересдать.

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