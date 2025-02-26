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СК потребовал домашнего ареста для журналистки Барабаш по делу о фейках

ТАСС: журналистку Барабаш хотят отправить под домашний арест по делу о фейках
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Екатерина Барабаш/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователь по делу журналистки издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Екатерины Барабаш, которую обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, потребовал отправить женщину под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Барабаш Михаила Бирюкова.

«Следствие вышло в суд с ходатайством о домашнем аресте моей подзащитной Барабаш», — рассказал юрист.

25 февраля Екатерину Барабаш задержали в Москве. Об этом сообщил ее сын Юрий.

На следующий день СК возбудил уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ (ст. 297.3 УК РФ). По данным следствия, Барабаш разместила на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ на территории другого государства. Указанная информация, подчеркивает ведомство, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

Ранее за фейки о Вооруженных силах России осудили журналиста из Хабаровска.

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