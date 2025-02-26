Сын кинокритика Барабаш назвал причину ее задержания в Москве

Кинокритика Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о ВС РФ

Екатерина Барабаш/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о Вооруженных силах России. Об этом в cвоем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил ее сын Юрий Барабаш.

«По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны», — написал Барабаш.

По его словам, 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы изберет для женщины меру пресечения.

О задержании кинокритика сообщалось накануне.

В феврале апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе решение Басманного суда, заочно приговорившего кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима. Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, санкция — до 10 лет лишения свободы). Суд установил, что Роднянский публично распространял недостоверные данные, порочащие российскую армию.

В ноябре прошлого года защита обжаловала приговор кинопродюсеру за фейки о ВС РФ.

Роднянский был заочно арестован в мае 2023 года.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию России.