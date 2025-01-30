В РПЦ призвали принять закон о традиционных ценностях

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях. Об этом он заявил на круглом столе комитета ГД, передает РИА Новости.

Лукьянов отметил, что подобным законопроектом можно было бы ввести в законодательство положения указа президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей <...>. Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство», — указал председатель патриаршей комиссии.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Глава РПЦ добавил, что внимание к теме традиционных ценностей, а также поддержка института семьи в России не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч обвинил политиков многих стран в том, что они навязывают людям псевдоценности, отвергая мораль. Председатель ГД отметил, что участие Русской православной церкви помогло парламентариям сделать выработку решений более качественной, а также защитить ценности от вызовов и нападок.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.