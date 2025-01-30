Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ призвали принять закон о традиционных ценностях

В РПЦ порекомендовали принять в РФ закон о традиционных ценностях
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях. Об этом он заявил на круглом столе комитета ГД, передает РИА Новости.

Лукьянов отметил, что подобным законопроектом можно было бы ввести в законодательство положения указа президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей <...>. Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство», — указал председатель патриаршей комиссии.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Глава РПЦ добавил, что внимание к теме традиционных ценностей, а также поддержка института семьи в России не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч обвинил политиков многих стран в том, что они навязывают людям псевдоценности, отвергая мораль. Председатель ГД отметил, что участие Русской православной церкви помогло парламентариям сделать выработку решений более качественной, а также защитить ценности от вызовов и нападок.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами