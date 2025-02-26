На Солнце произошел выброс плазмы в сторону Земли

Мощный выброс плазмы, который произошел на Солнце, пройдет довольно близко к Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН в Telegram-канале.

«Очень близко, но все же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6», — говорится в публикации.

В организации добавили, что угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака составит порядка 10° при полном секторе распространения вещества в 120-130°. Также в Лаборатории предупредили, что прогнозируемый зазор является небольшим. Геомагнитная обстановка на четверг, 27 февраля, и пятницу, 28 февраля, ожидается слабо-возмущенной с сильным отклонением от нормы.

В то же время, как уточнили специалисты, разброс в 10° близок к общей погрешности модели. Таким образом, уточнили в организации, существует возможность прихода части плазмы к Земле в ночь на пятницу.

23 февраля на Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х2.0. По данным ученых, максимум излучения был зафиксирован примерно в 22:20 по московскому времени.

В результате вспышки Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы. Космические коронографы зафиксировали выброс плазмы примерно с часа ночи до 9-10 утра по московскому времени. После этого выброс удалился от Солнца и перестал попадать в поле действия прибора.

Ранее российские ученые увидели комету, выбросившую в космос объем вещества сравнимый с озером Ильмень.