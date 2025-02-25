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На видео попал самый крупный выброс плазмы на Солнце в этом году

В РАН сообщили о самом крупном выбросе плазмы на Солнце в этом году

Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очень крупный, судя по всему, самый большой в текущем году, выброс плазмы зарегистрирован на Солнце этой ночью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что космические коронографы зафиксировали выброс плазмы примерно с часа ночи до 9-10 утра по московскому времени. После этого выброс удалился от Солнца и перестал попадать в поле действия прибора.

По мнению ученых, источником выброса плазмы могла стать та же активная область, из-за которой два дня назад произошла вспышка на Солнце уровня X2.0. Если эти догадки верны, то источник взрыва находится на обратной стороне небесного светила и не опасен для Земли.

23 февраля на Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х2.0. По данным ученых, максимум излучения был зафиксирован примерно в 22:20 по московскому времени. Последний раз такое крупное событие наблюдалось почти два с половиной месяца назад — 8 декабря 2024 года. Несмотря на высокий класс вспышки, геомагнитная обстановка не изменилась и сохранилась в зеленой зоне.

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.

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