Российские ученые увидели комету, выбросившую в космос объем вещества сравнимый с озером Ильмень

Международная группа ученых, в состав которой вошли ученые из Уральского Федерального Университета (УрФУ), отследила и детально задокументировала 16 вспышек кометы 12P/Pons–Brooks во время ее недавнего возвращения. Оказалось, что за это время она потеряла столько же вещества, сколько в озере Ильмень. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Ильмень – это озеро в западной части Новгородской области, площадь которого достигает 982 км².

«Мы предполагаем, что общая масса кометы составляет 1,03 × 10¹⁶ кг. С помощью численной модели удалось рассчитать, что в результате вспышек с июля 2023-го по август 2024-го комета потеряла от 10¹⁰ до 10¹³ кг вещества. В таком случае на потери приходится примерно 0,001–0,1 % ее массы. Это кажется много по земным меркам (для сравнения 10¹3 кг — это примерно 10 кубических километров воды), но для комет это в пределах нормы. Учитывая, что кометы испаряются при каждом сближении с Солнцем, такие потери ожидаемы», — рассказал «Газете.Ru» соавтор наблюдений, доцент Университета Хельсинки и Уральского федерального университета Мария Грицевич.

Вспышка — это внезапное увеличение яркости кометы. Причины ее не установлены, однако во время этого процесса разрушается поверхностный слой кометы. Во время вспышек комета выбрасывает лед — H₂O, CO₂, CO — пыль и газ. В этом случае падающий солнечный свет рассеивается более эффективно, что приводит к увеличению яркости кометы, то есть ее вспышке.

Выброшенный материал, состоящий из летучих газов и частиц пыли, усиливает рассеяние солнечного света на пористых частицах пыли и льда, что приводит к общему увеличению яркости кометы во время вспышки. Благодаря этому масштабные вспышки происходят даже не на самых ярких кометах. Наблюдать за такими вспышками можно и с Земли при помощи бинокля или даже невооруженным глазом.

В планах научной группы — оценить долгосрочную динамику потока метеороидов, выброшенных кометой во время зарегистрированных вспышек. Полученные данные позволят более точно предсказывать аналогичные события и у других активных комет.

Работа была проведена в сотрудничестве с коллегами из других вузов и научных организаций.

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