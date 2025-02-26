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В России объявили в розыск полковника ВСУ Пипко

В России заочно арестовали полковника ВСУ по делу о нападении на Курскую область
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Полковника украинских войск Владимира Пипко объявили в розыск и заочно арестовали в России по обвинению в нападении на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Привлечь в качестве обвиняемого Пипко Владимира Владимировича, 13.06.1982 года рождения, проживающего в Черниговской области, пгт Десна, ул. Юбилейная, 2А, кв. 54. Объявить в розыск», — указано в документах.

Военного отправят в СИЗО, как только он будет задержан и доставлен на территорию России.

В декабре прошлого года Курский областной суд приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена к 14 годам колонии.

По версии следствия, в 2022 году мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

19 февраля российские бойцы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. По данным российского оборонного ведомства, оперативный захват позиций осуществляли тульские десантники.

26 февраля сообщалось, что до полного окружения Суджи бойцам ВС РФ осталось меньше 11 километров.

Ранее появились первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области.

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