Появились первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области

Опубликовано видео с флагом России, поднятым в освобожденных от ВСУ Погребках

Появились первые кадры из освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Штурмовые подразделения горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России и бригады, завершив зачистку Погребков в Суджанском районе Курской области, разгромив мощный укрепрайон ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах российский военный на крыше здания размахивает российским флагом. Российские подразделения продолжают свое наступление в Курской области.

Недавно агентство РИА Новости писало, что военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа.

25 февраля агентство со ссылкой на источник в российских силовых структурах также сообщило, что группировка Вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

Ранее четверым солдатам ВСУ вынесли приговоры за теракт в Курской области.