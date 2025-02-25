Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области

Опубликовано видео с флагом России, поднятым в освобожденных от ВСУ Погребках

Появились первые кадры из освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Штурмовые подразделения горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России и бригады, завершив зачистку Погребков в Суджанском районе Курской области, разгромив мощный укрепрайон ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах российский военный на крыше здания размахивает российским флагом. Российские подразделения продолжают свое наступление в Курской области.

Недавно агентство РИА Новости писало, что военным ВСУ стало значительно труднее осуществлять ротацию личного состава на оккупированных территориях Курской области после того, как российские бойцы установили огневой контроль над дорогой Юнаковка — Суджа.

25 февраля агентство со ссылкой на источник в российских силовых структурах также сообщило, что группировка Вооруженных сил Украины готовится к отступлению с оккупированных территорий Курской области.

Ранее четверым солдатам ВСУ вынесли приговоры за теракт в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами