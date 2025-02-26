До полного окружения Суджи бойцам ВС РФ осталось меньше 11 километров

До полного окружения Суджи бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ осталось меньше 11 километров — от Свердликово до Куриловки вдоль госграницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, за несколько дней бойцы ВС РФ зачистили или освободили пять населенных пунктов Курской области. А именно: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. Уточняется, что на данный момент бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также около населенных пунктов Гуево и Махновки. Как пишет Mash, главная задача ВС РФ на данный момент — взять под контроль единственную в оккупированном районе асфальтированную дорогу между Юнаковкой и Суджей.

«‎По данным бойцов из 810-й бригады морской пехоты, уже сейчас передвижение противника по ней сильно осложнено — у ВСУ нет возможности своевременно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы боеприпасов и топлива», — говорится в сообщении.

19 февраля российские бойцы взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск. По данным российского оборонного ведомства, оперативный захват позиций осуществляли тульские десантники. Для реализации захвата дороги использовались беспилотники, артиллерия и авиация. В ходе боя российские солдаты освободили северную часть населенного пункта и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.

Ранее ВС РФ полностью взяли под контроль Новоандреевку в ДНР.