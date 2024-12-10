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Суд приговорил к колонии вторгшегося в Курскую область гражданина Новой Зеландии

Суд в Курской области приговорил гражданина Новой Зеландии к 14 годам колонии

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Anelo/Shutterstock

Курский областной суд приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена к 14 годам колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, в 2022 году гражданин Новой Зеландии вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

ОʼБрайена признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте. Он находится в международном розыске. Свое наказание гражданин Новой Зеландии будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд конфисковал 1,3 млн рублей, полученные иностранцем за совершение преступлений.

6 декабря суд заочно предъявил обвинения гражданке Украины Диане Буцко в незаконном пересечении госграницы РФ. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Курске арестовали обвиняемого в махинациях при строительстве линий обороны.

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