В Москве суд арестовал имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на движимое и недвижимое имущество семьи и аффилированных лиц бывшего мэра города Сочи Алексея Копайгородского. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в официальном Telegram-канале.

«‎Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, недвижимое имущество, принадлежащее Копайгородскому Алексею Сергеевичу, родственникам и иным аффилированным лицам, в рамках расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей, а взятка была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

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Ранее защита попросила снять арест с дома матери бывшего мэра Сочи Копайгородского.