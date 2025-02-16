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Защита попросила снять арест с дома матери бывшего мэра Сочи Копайгородского

Адвокат Миронов: экс-мэр Сочи Копайгородский просит снять арест с дома матери
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Представители защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского попросили снять арест с дома матери обвиняемого. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат бывшего главы города Иван Миронов.

«Защита просит суд вернуть дом мамы Алексея Копайгородского, который был приватизирован в 1992 году, а достался ей от бабушки в 1965 году», — заявил он.

По словам адвоката, у матери экс-мэра четвертая стадия онкологии и она ходит по судам, пытаясь снять арест с жилья. Кроме того, супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская попросила вывести из-под ареста дом, подаренный фонду, где сейчас проживают дети с прифронтовых территорий.

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.

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